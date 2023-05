Boom umělé inteligence provází rozvoj služeb proti deepfake

„Autenticita obsahu bude v budoucnu velkým celospolečenským problémem,“ míní Doronichev. „Vstupujeme do éry cheap-fakes,“ dodal v odkaze na výraz deepfakes, který označuje počítačově vytvořená videa s obličeji skutečných lidí. Tvorba podvodného obsahu podle něj dnes není vůbec nákladná, a tudíž se může odehrávat ve velkém měřítku.

Na trhu s umělou inteligencí se do konce tohoto desetiletí očekávají tržby v řádu desítek miliard dolarů a služby zaměřené na její odhalování jsou rostoucí částí odvětví. Služba GPTZero vytvořená před několika měsíci studentem Princetonské univerzity uvádí, že ji použilo už více než milion lidí ve snaze rozpoznat počítačem vygenerovaný text. Projekt CopyLeaks pak loni vybral 7,75 milionu dolarů (přes 170 milionů Kč), částečně na rozšíření své služby pro odhalování plagiátorství určené pro školy a univerzity.

Umělá inteligence se dostala do středu pozornosti s rozvojem ChatGPT. Tento chatovací systém dokáže generovat různé texty včetně článků, esejí, vtipů a poezie na základě jednoduchých dotazů. ChatGPT se učí odpovídat na podněty uživatelů a podobně jako lidé se učí na základě velkého množství dat.

Nástroje tohoto typu ze své povahy zaostávají za generativními programy, jejichž výstupy se snaží identifikovat. Ve chvíli, kdy je obranný systém schopen odhalit práci nového chatbotu nebo generátoru obrázků, vývojáři už pracují na nové verzi. „Je to ve své podstatě nepřátelská hra, v níž já pracuju na detektoru a někdo mezitím buduje lepší past na myši, lepší syntetizátor,“ řekl profesor Hany Farid z Kalifornské univerzity v Berkeley, který se specializuje na digitální forenzní vědu.

Jedna iniciativa si klade za cíl, aby byla tvorba generativních systémů od začátku zjevná. Skupina s názvem Content Authenticity Initiative sdružuje asi 1000 firem a organizací včetně softwarové společnosti Adobe, deníku The New York Times a subjektů ze sféry umělé inteligence jako Stability A.I. Skupina místo snahy zpětně pátrat po původu obrázku či videa prosazuje vytvoření standardů, které by zavedly systém poznávacích znaků připojovaných k digitálním výtvorům přímo při jejich vzniku.