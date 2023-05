Biden řešil rizika umělé inteligence se šéfy Googlu i Microsoftu

Americká vláda má podle informací agentury AP v plánu oznámit investici ve výši 140 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč) do sedmi institutů na vývoj umělé inteligence. Bílý dům rovněž v příštích měsících vydá pro federální agentury pokyny, jak s nástroji založenými na umělé inteligenci pracovat.

CEO společnosti Alphabet Sundar Pichai (vlevo) a šéf firmy OpenAI Sam Altman přicházejí na jednání do Bílého domu.

Altman před jednáním řekl, že Bílý dům chce ve věci postupovat správně. „Je dobré se to snažit předvídat,“ odpověděl na otázku, zda si Bílý dům v otázce regulace umělé inteligence počíná dostatečně rychle. „Určitě to bude výzva, ale jsem si jistý, že to zvládneme,“ dodal.