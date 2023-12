AI bude příští rok využívat 70 až 80 procent Čechů

V příštím roce bude nějaký nástroj založený na umělé inteligenci (AI) využívat 70 až 80 procent Čechů starších deseti let. Je to výrazný nárůst proti letošku, kdy například textovou AI vyzkoušela asi třetina lidí a pravidelně ji používá jen část z nich. Uvedl to ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Loga OpenAI a ChatGPT