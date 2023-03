Šéf OpenAI se obává vlivu umělé inteligence na práci, volby i dezinformace

Altman vedle nadšení z toho, co může umělá inteligence změnit, cítí obavy z jejího využití autoritářskými režimy. Řekl to minulý týden v rozhovoru na televizní stanici ABC News. Například ruský prezident Vladimir Putin několik let před invazí na Ukrajinu prohlásil, že kdo se stane lídrem v technologii umělé inteligence, pravděpodobně ovládne svět.