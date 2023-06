S vydíráním na internetu by se rodičům svěřily jen dvě děti ze sta

„Děti se svěřily s tím, že se bojí reakce rodičů, sekundární viktimizace, bojí se, že by jim zakázali internet. Zaznívalo tam také to, že se bojí, že rodiče zklamou, že udělaly něco špatného, co by mohlo i je poškodit,“ prohlásil Kožíšek. Některé děti pak podle něho nechtějí rodičům přidělávat další problémy.

Velký počet pornografických materiálů, které se dostanou na internet, totiž podle Kožíška vytvoří samy děti. Při zneužití se pak například na malých městech mladí lidé obávají i toho, že pokud budou situaci rodiče hlásit na policii, bude to každý vědět a bude se to řešit i ve škole.

I když se to nemusí na první pohled zdát, právě mobily a tablety s připojením na internet dávají dětem daleko větší soukromí, než jaké by měly například na domácím počítači, který je sdílený celou rodinou. A právě to může představovat velké riziko. Více zde.

Internet se stal pro většinu dětí naprostou samozřejmostí, a to především díky chytrým telefonům a tabletům. Díky mobilnímu telefonu má přístup na web drtivá většina školáků. A to i těch, kteří chodí ještě na základní školu.

Rodiče by proto podle obou odborníků měli s dětmi více komunikovat. Měli by se dětí ptát, jaké sociální sítě navštěvují, nebo se od nich nechat poučit, jak se co na internetu používá a do jakých problémů se lze dostat. Lišková za důležité považuje i to, aby rodiče „vytvořili prostor pro chyby“, tedy ukázali, že chybovat je normální a stává se to i jim.