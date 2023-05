Brusel chce plošné špehování predátorů

Podle návrhu EK by museli poskytovatelé internetových služeb prohledávat veškerou online komunikaci a hledat závadný obsah. Směrnice počítá i s ověřováním věku, zrušením šifrované komunikace a zákazem chatovacích služeb pro osoby mladší osmnácti let.

Podle Kolaji jsou některé body sporné. „Povede to k velkému omezení soukromí nás všech, a to zbytečně. Tato opatření problém sexuálního zneužívání dětí v kyberprostoru nevyřeší,“ řekl Kolaja u kulatého stolu, který ve Sněmovně zorganizovala pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

„Poskytovatel by musel kontrolovat veškerá soukromá data, zda neobsahují dětskou pornografii. Každá komunikace by musela projít kontrolou. Vše, co bychom nahrávali na internet, by kontrolovaly automatické filtry, které často chybují,“ varoval europoslanec. „Návrh navíc neřeší příčinu, ale pouhý důsledek. Nepomáhá vyřešit trauma, kterým si oběť sexuálního zneužití prošla. Evropu by vyšel ročně na 25,7 milionu eur, které bychom využili efektivněji. Třeba na posílení práce policie při odhalování sexuálních predátorů,“ řekl Kolaja.