RECENZE: The Last of Us Part 1 oživuje jeden z nejlepších herních zážitků, který kdy vyšel

Hráčům není nutné titul The Last of Us představovat. Ti, kteří měli jednu z předchozích generací PlayStationu, jej pravděpodobně hráli. A vášniví PC hráči o něm určitě slyšeli. The Last of Us udělalo svého času díru do světa. Titul sbíral skvělá hodnocení a redefinoval to, jak se ve hrách vypráví příběhy. A nyní se dočkal kompletní vizuální předělávky i s pár trumfy v rukávu.

Upoutávka na hru The Last of Us Part 1Video: Playstation Česko