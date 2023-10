První přistávací plocha pro drony s poštou vznikne v Brně

Drony již přepravují v Austrálii zboží až na vzdálenost 200 kilometrů, v irském Dublinu si s nimi lze nechat donést kávu či zmrzlinu a v nemocnici v Singapuru přepravují zdravotnický materiál. Většinou jde o balíčky do tří kilogramů, a to o rozměru 40 × 40 × 40 centimetrů.

„Kompletní dokumentaci již máme hotovou. Navrhli jsme, jak má helipad vypadat a jak má být zasazen do budovy. Aby to fungovalo, museli jsme vyřešit mnoho problémů,“ vysvětlil Lněnička. Odborníci se zabývali požární bezpečností či izolací v objektu tak, aby provoz přistávací plochy nebyl narušen. Jde například o to, kde je umístěna klimatizace nebo antény. Na helipad navazuje tubus, jímž pak zásilka poputuje po budově do některého ze 17 pater.