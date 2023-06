Bezpilotní stroje pomáhají hasičům, geodetům i strážcům

Viděli jsme, že drony po loňském požáru u Hřenska pomáhaly hasičům hledat ohniska při dohašování. Co dalšího umějí?

Hřensko pro nás bylo velmi významné, dodávali jsme tam většinu techniky. V té době vycházel na trh voděodolný záchranářský dron Matrice 30T. V Česku byl pouze jediný kus, tak jsme ho tam na měsíc zapůjčili. Brali jsme to jako podporu k řešení nešťastné události. Starosta Hřenska objednal i jeden menší dron s termovizí pro místní dobrovolné hasiče, takže měli najednou lepší vybavení než armáda, která tam také přišla.

Nedávno u soudu padl první trest za ohrožení letecké dopravy dronem, když ve Folmavě jeden zvědavec navedl svůj dron do dráhy záchranářského vrtulníku. Dostal podmínku 18 měsíců a pokutu 36 tisíc korun.

Je to tvrdý trest, ale dělat něco takového je opravdu blbost. Kde přistál vrtulník, tam se nepoletím dronem podívat, protože logicky ten vrtulník zase vzlétne.

Obecně z pohledu přednosti je dron vždy poslední, musí uhnout. To ale vzhledem k lidskému omezenému prostorovému vidění není vždy snadné. Proto se odborná veřejnost shodla, že pokud je riziko srážky, máte hned zahájit rychlé klesání, pokud tedy není ten objekt pod vámi, což také vždy nepoznáte.

Z toho plyne, že pohybovat se v blízkosti leteckého provozu je naprostý nesmysl, nebo to musí být koordinované. I to je možné a děje se to.