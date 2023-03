Nejde jen o změnu USB nabíječky. Majitelé nových iPhonů si za příslušenství připlatí

Pro uživatele jablečných telefonů to ale znamená, že budou muset změnit všechny svoje nabíječky – doma, v práci i v autě. Vedle nabíječek budou nuceni vyměnit také příslušenství, které byli zvyklí k telefonu připojovat – od powerbank přes externí disky a dokovací stanice až po různé replikátory portů či sluchátka.

To bude daleko dražší změna, než by se mohlo na prví pohled zdát. Podle serveru MacRumors totiž s novými iPhony, které podle dosavadních zvyklostí ponesou číslovku 15, bude fungovat jenom příslušenství certifikované v rámci programu Made for iPhone (MFi) společnosti Apple.