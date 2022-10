Jednotná USB nabíječka bude realitou od roku 2024, schválili europoslanci

Evropský parlament odhlasoval směrnici takřka jednomyslně, poměrem 602 hlasů ku 13 krátce po úterním poledni. „Dnes je velký den nejen pro spotřebitele, ale také pro naše životní prostředí,“ prohlásil maltský europoslanec Alex Saliba. Právě on se podílel na formování konečného znění nové normy.

Nově ale budou muset výrobci používat rozhraní USB-C, a to do 24 měsíců od vstupu směrnice v platnost. Výrobci notebooků mají na zavedení USB-C nabíječek místo vlastních konektorů a jakýchkoliv jiných řešení čas 40 měsíců, tedy do konce roku 2026.