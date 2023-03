Nabídka je kompletní. Žluté iPhony 14 jsou již v prodeji

Vedle žlutého provedení je možné iPhone 14 a 14 Plus zakoupit v dalších pěti barvách, v nabídce od loňské premiéry zůstala temně inkoustová, hvězdně bílá, červená (Product Red), modrá a fialová barva.

Ceny zůstávají u všech provedení stejné, podobně jako nabídka kapacit. Vybírat je tak možné z variant s úložištěm 128 GB, 256 GB a 512 GB, platí to přitom pro iPhone 14 i 14 Plus. Základní čtrnáctka vyjde v oficiálním e-shopu Applu na 26 490 Kč, verze 14 Plus se pak nabízí od 29 990 Kč. V případě vrcholného provedení se však ceny mohou vyšplhat až na 39 990 Kč.