Rusko se s mobily a daty vrací do devadesátek. Nokia a Ericsson odcházejí

Švédská společnost Ericsson a finská Nokia společně tvoří téměř 50procentní podíl na trhu telekomunikačních zařízení, co se tyče základnových stanic v Rusku. Obě firmy vyrábějí vše, od telekomunikačních antén až po hardware, který spojuje optické vlákno přenášející digitální signály. Mimoto poskytují také klíčový software, který umožňuje různým částem sítě fungovat společně.

Ericsson dostal od švédských úřadů výjimky ze sankcí, nadále tak mohl v Rusku i po jeho vojenské invazi na Ukrajinu operovat. To se ale brzy změní. „Ke konci roku vyprší platnost všech výjimek (ze sankcí),“ řekl agentuře Reuters finanční šéf Ericssonu Carl Mellander.

Generální ředitel Nokie Pekka Lundmark znovu potvrdil odchod společnosti z ruského trhu, jejž oznámila už v polovině dubna. „Náš odchod bude dokončen. Do Ruska nic nedodáme,“ řekl.

Ruský ministr komunikací a hromadných sdělovacích prostředků Maksut Šadajev tento týden uvedl, že čtyři telekomunikační operátoři podepsali smlouvy o investicích přesahujících 100 miliard rublů (asi 32 miliard Kč) do vybavení ruské výroby.

Kreml každopádně v posledních letech podporoval investice do ruského vybavení, aby domácím telekomunikačním operátorům pomohl stát se méně závislými na Nokii a Ericssonu. Díky tomu ruští výrobci letos zvýšili svůj podíl na trhu na 25,2 procenta z loňských 11,6 procenta, připomíná Reuters.

„Pokud, jak se předpokládá, bude tato situace trvat roky, ruské mobilní sítě se z hlediska pokrytí mohou vrátit do stavu z konce 90. let, kdy bylo jejich pokrytí omezeno na velká města a nejbohatší předměstí,“ řekl Leonid Konik, provozovatel moskevského IT webu ComNews.