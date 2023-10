Displeje mobilů se samy opraví. Už za pár let

Do roku 2028 by se na trhu měly začít objevovat chytré telefony s obrazovkou, která bude schopná se sama opravit. Uvedl to server CNBC s odvoláním na technologickou předpověď analytické společnosti CCS Insight. Fungovat by mohly tak, že se na povrch obrazovky nanese nanovrstva, která v případě poškrábání vytvoří nový materiál, který bude reagovat na působení vzduchu a nedokonalost vyplní.

BEZ KOMENTÁŘE: LG G Flex se dokáže sám zbavit škrábancůVideo: LG