Obrněnec od Nokie si toho nechá líbit hodně

Stačí jeden nešikovný pád a s chytrými telefony můžeme většinou zamířit do opravny. Neplatí to však o extrémně odolných smartphonech, které si toho díky pevnější konstrukci a dalším vychytávkám nechají líbit daleko více. To je i případ Nokie XR21, i když byste u ní na první pohled patrně ani neřekli, že jde o plnokrevného obrněnce.

Představení smartphonu Nokia XR21Video: archív výrobce