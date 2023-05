Chystají se změny. Kdo bude mít nárok na slevu 200 Kč na volání?

· Podpora v nezaměstnanosti by se od příštího roku neměla krátit o odstupné. K získání podpory při opakované nezaměstnanosti by ale mělo být potřeba o tři měsíce déle než dnes platit odvody na důchody. Úřad práce (ÚP) by měl také přestat poskytovat kompenzace... Celý článek