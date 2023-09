Ceny iPhonů 14 spadly na historické minimum

Fanoušci smartphonů s logem nakousnutého jablka netrpělivě vyhlížejí, co budou umět nové iPhony 15, které by si měly odbýt premiéru již v úterý večer. Na jejich příchod se připravují také samotní prodejci, kteří srazili cenu stávajících čtrnáctek na historické minimum. Vyplývá to z informací nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz.

Co umí chytré telefony iPhone 14 Pro a 14 Pro MaxVideo: Apple