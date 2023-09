Milionová aukce odstartovala, o DAB+ se popere devět firem

„Těší nás projevený zájem o aukci kmitočtů pro provozování komerčních sítí DAB+, který je značný, hlavně co se celoplošných sítí týče. Doufáme, že proces bude zdárně pokračovat a povede k vyšší konkurenci na trhu rozhlasového vysílání, větší pestrosti pro posluchače a celkovému rozvoji v této oblasti,“ prohlásil předseda ČTÚ Marek Ebert.

Celoplošné sítě budou povinny do 18 měsíců pokrýt 50 procent obyvatel a dálnic a do dalších 12 měsíců dosáhnout pokrytí 80 procent obyvatel a dálnic. Regionální vysílání bude mít za úkol pokrýt 40 procent obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a následně za dalších 24 měsíců dosáhnout pokrytí 70 procent obyvatel regionu.