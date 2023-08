Celoplošná síť nejméně za milion. ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů na DAB+

Zájemci mají možnost podat přihlášky do konce srpna a samotná aukce frekvencí v pásmu 174 až 230 MHz proběhne v říjnu, uvedli pracovníci úřadu v úterý. Výběrové řízení bude zohledňovat rozvojová kritéria, která mají zajistit nejen úspěšný rozvoj DAB vysílání, ale také efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů.

Celoplošné sítě budou povinny do 18 měsíců pokrýt 50 procent obyvatel a dálnic a do dalších 12 měsíců dosáhnout pokrytí 80 procent obyvatel a dálnic. Regionální vysílání bude mít za úkol pokrýt 40 procent obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a následně za dalších 24 měsíců dosáhnout pokrytí 70 procent obyvatel regionu.