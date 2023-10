Microsoft má v USA doplatit na daních 668,6 miliardy

Když finanční úřad doměří daně, nedělá to radost nikomu. A je úplně jedno, zda se bavíme o tisícovkách či desetitisících. Americký daňový úřad (IRS) chce však po Microsoftu doplatit takovou částku, že se z ní tají dech. Za roky 2004 až 2013 by měl americký softwarový gigant doplatit 28,9 miliardy USD, tedy v přepočtu 668,6 miliardy Kč. Částka by se měla navíc ještě navýšit o penále, upozornila agentura Reuters.

Foto: Joan Mateu Parra, ČTK/AP Logo Microsoftu