Kryptoměny představují riziko, varují američtí regulátoři

Banky by si také měly dát pozor na riziko rozšíření nákazy z tohoto sektoru, uvedly regulační úřady. Dodaly, že pečlivě sledují aktivity bank na trhu kryptoaktiv. Zpráva přichází dva měsíce poté, co krach obchodní platformy FTX vyvolal v odvětví kryptoměn šok.

Regulátoři také uvedli, že vydávání nebo držení tokenů, tedy kryptoaktiv představujících digitální mince, které jsou uložené ve veřejných decentralizovaných sítích, je s vysokou pravděpodobností v rozporu s bezpečnými a spolehlivými bankovními praktikami. Banky byly také vyzvány, aby podnikly kroky, které by jim umožnily vyhnout se tomu, že se problémy na trhu s digitálními aktivy rozšíří do finančního systému. Je důležité, aby se rizika spojená s odvětvím kryptoaktiv, která nelze zmírnit nebo kontrolovat, nepřenášela do bankovního systému, uvádí se v prohlášení.