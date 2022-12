Drobní investoři drží historicky největší podíl bitcoinu

„Ještě to není dokonalé, ale na 12 let staré aktivum solidní a rozhodně se to ubírá správným směrem,“ napsal na twitteru blockchainový analytik z firmy Reflexivity Research Will Clemente. Zásoba bitcoinů se podle něj časem rozptýlí, zatímco běžná měna se bude soustřeďovat v rukou takzvaných velryb, jak se přezdívá velkým investorům.