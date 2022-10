Uspěli v Česku i Německu. Teď chtějí ovládnout celý herní trh

Samotný název společnosti Cooling toho českým uživatelům příliš neřekne. Když už se ale řekne SilentiumPC, situace bude pravděpodobně jiná. Je to značka, pod kterou tento polský výrobce nabízí v řadě evropských zemí od roku 2007 vlastní chladiče. Od roku 2012 pak zároveň PC skříně, napájecí zdroje, LED pásky či například počítačové vodníky.

Úspěchu se tento výrobce snaží dosáhnout u svých produktů především zajímavým poměrem cena/výkon. Produkty jsou tak vyhledávané, že jsou často hned po uvedení do prodeje beznadějně vyprodané. To byl i případ chladiče Fera 5, který dorazil do obchodů vloni. S cenovkou nižší než tisíc korun přitom dokázal nabídnout takové přednosti jako třikrát dražší modely.