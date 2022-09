Vývojáři her loni v Česku vydělali miliardy

Vývojáři her v Česku loni zvýšili zisk o 14 procent na 2,08 miliardy korun. Obrat odvětví se meziročně zvýšil o 33 procent na 7,1 miliardy korun. Více než 95 procent výnosů tvořil export, zejména do USA a evropských zemí. Na tiskové konferenci to v pátek uvedli zástupci Asociace českých herních vývojářů.

Ukázka ze hry Arma 3 - Art of WarVideo: archív tvůrců