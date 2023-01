Novoroční výprodeje srazily cenu PlayStationu 5

Vyšší ceny oznámili zástupci společnosti Sony loni v září. Případní zájemci tak museli sáhnout hlouběji do kapsy, za PlayStation 5 Digital Edition zaplatili 11 790 Kč místo původních 10 790 Kč. Klasický PlayStation 5 s optickou mechanikou pak vyšel na 14 490 Kč místo 13 490 Kč.

Základní provedení PlayStationu 5 v obchodech chybí stále, ale po Novém roce balíky se hrou citelně zlevnily. Například PlayStation 5 Digital Edition je možné nyní s titulem God of War Ragnarök sehnat podle Zboží.cz už za 12 990 Kč, PlayStation 5 s optickou mechanikou a stejným titulem pak vyjde na 15 490 Kč.

Je to sice stále více než za samotnou konzoli, ale méně než před Vánocemi. Z informací Zboží.cz je ale patrné, že ceny se v některých obchodech šplhají až ke hranici 30 000 Kč. Je tedy vhodné si jednotlivé nabídky pořádně proklepnout.

Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z Full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.