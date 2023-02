Nová éra virtuální reality přichází. První pohled na PlayStation VR2

Funkce sledování očí taktéž sleduje váš pohled při míření nebo rozhlížení kolem a pokročilé techniky foveálního vykreslování úpravou rozlišení dále vylepšují dojem z toho, co vidíte. V praxi tak bude to, na co se zrovna díváte, vždy ostré a výrazné.

Se startem prodejů PlayStationu VR2 by měly být na trhu více než tři desítky her pro novou generaci virtuální reality. Vedle velkých titulů, jako je například Horizon VR: Call of the Mountain, Sony minulý měsíc avizovalo příchod řady dalších zajímavých her.

Patří mezi ně Before Your Eyes, Kayak VR: Mirage, Pavlov VR, Puzzling Places, Song in the Smoke: Rekindled, Synth Riders: Remastered Edition, Thumper, NFL Pro Era, What the Bat?, Rez Infinite, Tetris Effect, Creed Rise to Glory: Championship Edition či The Last Clockwinder.