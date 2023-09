Ústupky Microsoftu zabraly. Největší herní obchod dostane v Británii zelenou

„Otevírá to dveře ke schválení dohody,“ uvedl jasně britský antimonopolní úřad (CMA) v nejnovější zprávě k celému případu, ve které poprvé oficiálně reaguje na nové ústupky Microsoftu.

V rámci ústupků by měl Activision Blizzard prodat svá streamovací práva mimo Evropu konkurenční společnosti Ubisoft Entertainment. Práva by měla platit pro veškeré stávající a budoucí hry vydané během následujících 15 let, a to ve verzích pro klasické počítače i herní konzole.

Microsoft dělá ústupky, aby mohl dokončit největší herní obchod

Konkurence nebude ohrožena

„V porovnání s původní dohodou nezíská v tomto případě Microsoft kontrolu nad cloudovými právy na herní produkty Activision Blizzardu. V praxi tak Microsoft nebude moci omezovat trh tím, že hry nabídne pouze v rámci své cloudové herní služby nebo jednotlivé tituly odepře konkurentům,“ stojí v prohlášení CMA.

Právě toho, že by americký softwarový gigant mohl zneužít své dominantní postavení, se britský regulátor obával. Byl to hlavní důvod, proč nechtěl celý obchod schválit. A to navzdory tomu, že Evropská unie (EU) už celou transakci schválila.

Ústupků přitom Microsoft během uplynulých měsíců udělal hned několik. Uzavřel například licenční smlouvy o poskytování her s dalšími firmami – například se společností Nvidia, ukrajinskou firmou Boosteroid či japonskou společností Ubitus. Právě díky tomu požehnala celé transakci Evropská komise.

Celá řada populárních her

Pokud americkému softwarovému gigantu regulační úřad nakonec skutečně ustoupí, půjde o největší koupi všech dob v celé historii videoher. Po úspěšném dokončení celého obchodu by se Microsoft proměnil v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy, co se tržeb týče. Zařadil by se tak těsně za společnosti Tencent a Sony.

Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.

Trailer ke hře Diablo IVVideo: archív tvůrců