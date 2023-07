Malé vítězství Microsoftu. Soud v USA odmítl zablokovat převzetí Activision Blizzardu

Soud podle agentury Reuters uvedl, že „FTC neprokázala, že by spojení obou podniků mohlo nějak výrazně omezit hospodářskou soutěž“. „Předložené důkazy naopak naznačují lepší přístup spotřebitelů ke hře Call of Duty a dalšímu obsahu od Activisionu,“ prohlásila v závěrečné řeči soudkyně Jacqueline Scottová Corleyová.

FTC se obává, že spojení obou firem bude mít negativní dopad na zákazníky – podobně jako britský antimonopolní úřad (CMA), který obchod zakázal již dříve. Podle zamítavého rozhodnutí CMA by dohoda mezi společností Microsoft a herním studiem Activision Blizzard mohla „změnit budoucnost rychle rostoucího trhu cloudových her, což povede k omezení inovací a menšímu výběru pro britské hráče v příštích letech“. A proto úředníci obchod zablokovali.

Nepomohlo ani to, že Microsoft uzavřel licenční smlouvy o poskytování her s dalšími společnostmi – například se společností Nvidia, ukrajinskou firmou Boosteroid či japonskou společností Ubitus. Právě díky tomu požehnala celou transakci Evropská komise.

Pokud by americkému softwarovému gigantu úřady nakonec ustoupily, šlo by o největší koupi všech dob v celé historii videoher. Po úspěšném dokončení celého obchodu by se Microsoft proměnil v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadil by se tak těsně za společnosti Tencent a Sony.