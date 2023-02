Horizon Call of the Mountain nabízí dechberoucí zážitek na vlastní oči

Ryas coby zdatný lezec zprvu jen šplhá a šplhá. První dojmy tak nebyly úplně pozitivní, protože onoho šplhání bylo doopravdy až moc a jeden by se bál jestli nebude Call of the Mountain pouze o tom. Naštěstí, jakmile už se začne hráč šplháním mírně přejídat, dostane do vínku luk a s ním přijde i první akce, včetně řešení různých hádanek.

Ukázka ze hry Horizon Call of the Mountain

Tím pravým hrdinou je ale určitě zdejší svět a jeho zpracování. I přesto, že hra není revolucí ve svém žánru, je určitou revolucí na poli konzolových VR her. Svět totiž hráče doslova uhrane. Ať už se jedná o prosvítání světla skrze listy, daleké výhledy do hor či šplhání kolem vodopádů. Technické zpracování je na jedničku s hvězdičkou a hráči se tak v novém Horizonu doslova ztratí. A to docela na dlouho. Call of the Mountain patří určitě mezi ty větší a delší VR tituly a kromě vedlejších aktivit nabízí necelých deset hodin příběhové zábavy.