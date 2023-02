Čekání je u konce. Start prodejů PlayStation VR2 ale doprovázejí omezení

Obchodníci ale v popiscích u produktu uvádějí, že situace by se měla zlepšit již v příštím měsíci, kdy očekávají další várku helem. I pro další objednávky nicméně v řadě obchodů platí omezení, kdy je možné zakoupit pouze jeden virtuální headset na osobu. Prodejci se tak snaží vyzrát na překupníky, kteří jinak pravidelně způsobují nedostupnost novinek na trhu.

Pokud se někomu nechce čekat, může sáhnout po zvýhodněném setu, který navíc obsahuje hru Horizon VR: Call of the Mountain. Ten vyjde na 16 290 Kč a většina obchodů jej má stále skladem. Připlatit si něco málo přes tisícovku za tuto hru rozhodně stojí, protože naplno ukazuje, co všechno PlayStation VR2 umí.