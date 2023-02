Konec vikingské éry. Vyšla poslední aktualizace pro Assassin’s Creed Valhalla

Vývojáři z Ubisoftu oznámili vydání aktualizace na Twitteru. Poslední update opravuje ve hře řadu chyb, které hráči v uplynulých měsících nahlásili. Tím se nicméně vývoj dostal do konečné fáze. Pokud nyní nebude objevena nějaká závažná trhlina, žádná další aktualizace již nevyjde.

V zatím posledním díle ságy Assassin’s Creed s podtitulem Valhalla se hráči převtělí do role Eivora, neohroženého vikingského válečníka vychovaného na bájích o bitvách a slávě.

O brutalitu nebude nouze – nepřátelům bude Eivor sekat hlavy a nepozorovaně je zabíjet skrytými čepelemi. I proto je titul Assassin’s Creed Valhalla určen pro hráče od 18 let. Díky pokročilým RPG mechanikám lze ovlivnit vývoj ústřední postavy a tím utvářet celý herní děj.

Od tajemných břehů Norska se vydáte do krásných, ale nepřátelských království Anglie. Tvůrci slibují velký otevřený svět a intuitivní soubojový systém. To by měla být záruka pro dlouhé desítky hodin hraní. Těšit se lze také na rybaření, lovení i hospodské hry.