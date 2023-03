Už žádné odklady. Šéf Applu tlačí, aby nový produkt vyšel ještě letos

V kuloárech se již několik let hovoří o tom, že společnost Apple chystá zbrusu nový produkt. Řeč je o brýlích pro rozšířenou realitu. Podle nejnovější zprávy serveru Financial Times (FT) by designéři nejraději uvedení novinky odložili. Šéf Applu Tim Cook ale údajně tlačí na to, aby si headset odbyl premiéru ještě letos.

Foto: Elijah Nouvelage, Reuters Šéf Applu Tim Cook