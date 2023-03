Situace se zlepšila, levnější PlayStation VR2 už plní obchody

Podle nákupního rádce Zboží.cz , který provozuje společnost Seznam.cz , nabízí prakticky všichni prodejci shodně PlayStation VR2 za 14 990 Kč. Vedle toho se prodává také varianta s přibalenou hrou Horizon VR: Call of the Mountain za 16 290 Kč.

Nyní však prodejci hlásí, že je i levnější novinka opět k mání. Za pozornost ale rozhodně stojí i dražší bundle, díky přibalené hře totiž nejde vůbec o špatnou nabídku. Horizon VR: Call of the Mountain je klíčový titul, který poutavě ukazuje všechny přednosti nové generace virtuální reality.

Helma sleduje díky integrovaným senzorům dění před helmou i uvnitř. Funkce sledování očí taktéž sleduje váš pohled při míření nebo rozhlížení kolem a pokročilé techniky foveálního vykreslování úpravou rozlišení dále vylepšují dojem z toho, co vidíte. V praxi tak bude to, na co se zrovna díváte, vždy ostré a výrazné.