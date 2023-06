Evropské státy se dohodly, v Česku postaví kvantový počítač

Kvantové počítače slibují revoluci. To, co současným superpočítačům trvá vypočítat 10 000 let, zvládnou ty kvantové za pouhých 200 sekund. Konsorcium LUMI-Q, které spojuje devět evropských zemí včetně Česka, se tento týden v Lucembursku dohodlo, že takto výkonný kvantový počítač postaví v Ostravě.

Foto: archív výrobce Kvantový počítač (ilustrační foto)