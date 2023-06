Francouzi si posvítili na cloudové služby. Nedopadlo to dobře

„Existuje obava, že by tato koncentrace mohla zesílit, protože bariéry pro vstup na trh, jako je kritická velikost, investice do hardwaru, šířky pásma a do úložiště, jsou vysoké,“ řekl. Je proto podle něj nepravděpodobné, že by podíl na trhu mohl rychle získat nový hráč.