Amazon investuje desítky miliard dolarů do datových center v USA

Společnost Amazon Web Services (AWS), cloudová divize internetového obchodu Amazon, plánuje do roku 2040 investovat dalších 35 miliard USD (770 miliard Kč) do rozšíření datových center ve Virginii. Investice vytvoří 1000 nových pracovních míst. Uvedl to guvernér Virginie Glenn Youngkin.

Foto: Pascal Rossignol, Reuters Ilustrační foto

Článek AWS v roce 2021 uvedla, že v období let 2011 až 2020 investovala do datových center na severu státu Virginie 35 miliard USD a vytvořila v nich 3500 pracovních míst na plný úvazek. Investici ještě musí schválit místní vláda, zákonodárci z obou politických stran však již vyjádřili investici podporu. Virginie nyní připravuje nový program pobídek pro obrovská datová centra a Amazon bude mít nárok na pobídku z tohoto programu. Získá také dotaci 140 milionů USD. Amazon v roce 2018 oznámil, že sever Virginie bude domovem jeho druhé centrály, která by mohla časem mít více než 2 000 zaměstnanců. V dubnu firma uvedla, že má v oblasti zatím 5000 zaměstnanců. Amazon zruší 18 000 pracovních míst Ekonomika Datová centra se však stala politicky citlivým tématem, zvláště v severní Virginii, kde jsou tyto stavby stále častější a místní obyvatelé vyjadřují obavy z hluku a dopadu na životní prostředí. V datových centrech se nacházejí počítačové servery a hardware, které jsou nezbytné pro využívání internetu. Vyžadují však výkonné ventilátory a rozsáhlé chladící kapacity, které mohou způsobovat hluk. Spotřebovávají také obrovské množství elektřiny. Severní Virginie je technologickým centrem od vzniku internetu. Nyní se zde nachází více datových center než na dalších pěti největších trzích v USA dohromady.