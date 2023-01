Evropský parlament chce prosadit lepší ochranu dětí při hraní videoher

Evropští zákonodárci mimo jiné žádají, aby díky novým pravidlům mohli rodiče snadněji získat přehled o tom, jaké hry jejich děti hrají a jak dlouhý čas tím tráví, a také mohli lépe dohlížet na to, jestli jim autoři her budou nabízet placené doplňky. „Když je dítě nuceno zaplatit, aby si mohlo zahrát, je to špatně. Proto prosazujeme, aby tyto dodatečné placené služby mohli rodiče v nabídce úplně vypnout,“ komentovala návrh česká místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

„Naše zpráva zdůrazňuje zásluhy tohoto novátorského odvětví, ale také rizika, která musíme mít na paměti, jako je třeba vliv hraní na duševní zdraví. To je něco, co může ovlivnit zvláště mladé hráče,“ řekla v plénu parlamentu autorka zprávy, španělská europoslankyně ze socialistické frakce S&D Adriana Maldonadová Lópezová. Pro její návrh nakonec hlasovalo 577 zákonodárců.

Zpráva zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli dostat jednoduše pochopitelnou formou veškeré informace o hře předem, a to včetně informací o tom, zda se jim v průběhu hry budou nabízet jakékoli placené doplňky. Ty mají často podobu takzvaných loot boxů, tedy jakýchsi balíčků, které můžou ve hře pomoci a které se nabízejí i výměnou za platbu.

EP také naléhá na to, aby autoři her věnovali větší pozornost genderové vyváženosti a vyhýbali se genderovým stereotypům. „Těší mě přijetí této zprávy, protože jsme do ní prosadili i doporučení, která by měla omezit hypersexualizaci ženských postav ve videohrách. Je nepřijatelné, že jsou zobrazovány jako sexuální objekty,“ uvedla Anne-Sophie Pelletierová z levicové frakce GUE/NGL.