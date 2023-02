Děti jsou pornografii vystaveny již od devíti let, tvrdí anglická studie

Syn Joanne Schneiderové narazil ve svých osmi letech na pornografické webové stránky poté, co do vyhledávače zadal nadávky, které slyšel ve škole. „Zavedli jsme všechny běžné bezpečnostní prvky a odstranili aplikace, jako je YouTube, ale ani na vteřinu nás nenapadlo, že by se můj syn mohl během několika vteřin ocitnout na zábavních stránkách pro dospělé,“ uvedla Schneiderová z Londýna.

„Jakmile jsem viděla, co se děje, stránky jsem zavřela - ale já i on jsme zůstali v šoku z toho, co viděl. Cítila jsem se kvůli tomu hrozně,“ uvedla žena. „Najednou jsem mu musela všechno vysvětlovat, včetně toho, že to, co viděl, bylo umělé a zdaleka to neodpovídalo tomu, jak vypadají skuteční lidé,“ dodala.