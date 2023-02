Británie zvažuje, že vedle hotovosti zavede digitální libru

Spotřebitelé a podniky by digitální libru mohli používat pro každodenní platby v obchodech i na síti. Digitální měna by mohla být zavedena nejdříve v druhé polovině tohoto desetiletí a hotovost by neměla nahrazovat, ale doplňovat.

„Hotovost bude i nadále existovat,“ řekl ministr financí Jeremy Hunt. „Digitální libra vydaná a garantovaná Bank of England by mohla být novou platební metodou, která je důvěryhodná, dostupná a snadno použitelná.“ Proto by se podle něj mělo prozkoumat, co je možné, a zároveň chránit finanční stabilitu. Digitální libra by se používala prostřednictvím funkce peněženky v chytrém telefonu nebo čipové karty, uvedl Hunt. Sloužila by čistě jako platební prostředek, neúročila by se.