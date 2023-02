Objem obchodů s kryptoměnami v Česku klesl na 300 milionů Kč

Podle ředitele Bit.plus Martina Stránského stojí za meziročním poklesem objemů obchodů zejména snížení ceny bitcoinu. „I přes průměrný meziroční pokles ceny bitcoinu o 40 procent se zájem lidí o investici do kryptoměn téměř nezměnil. To znamená, že nakupují stejně bitcoinů, ale vynakládají na to méně peněz,“ uvedl.