První trest za ohrožení letecké dopravy dronem

„Stačilo, kdyby mu dron vlétl do zadní vyrovnávací vrtulky, tak ztratí stabilitu a švihne to někam na zem. Poškodit list vrtule může i předmět malé hmotnosti,“ řekl Právu Matoušek s tím, že pokud by došlo k havárii vrtulníku, následek by mohl být fatální.

„Postih by pro něj měl být dostatečnou pohrůžkou. Pokud by si chtěl v budoucnu pořídit další dron, měl by si předtím zajistit patřičná školení, aby věděl, jak a kde takové zařízení pilotovat a za jakých situací nelze ani v povolených prostorech toto zařízení používat. Pokud by totiž ke kolizi se záchranářským vrtulníkem došlo, může se díky hračce snadno dostat do vězení,“ uzavřel soudce.