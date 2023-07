Viry se nevyhýbají ani počítačům od Applu. Tyto útočí nejčastěji

Majitelé počítačů od Applu, které jsou vybaveny operačním systémem macOS, nečelí kybernetickým hrozbám tak často jako uživatelé strojů s Windows. Patrně i kvůli tomu se někdy mylně domnívají, že se jich škodlivé kódy nijak netýkají. To ale není vůbec pravda, jak dokládají nejnovější statistiky.

Například adware Pirrit je pro uživatele hrozbou dlouhodobě. „V květnu se adware Pirrit znovu vrací do čela naší pravidelné statistiky, a to dokonce ve více než třetině všech zachycených detekcí,“ varoval Jiří Kropáč, vedoucí virové brněnské laboratoře Esetu.

„Protože adware je typem kybernetického rizika, které uživatelé většinou stáhnou do zařízení sami a dobrovolně jako součást jiných programů nebo her, v období letních prázdnin tak přirozeně rostou jeho detekce v souladu s tím, jak uživatelé tráví více volného času a nemusí být při práci s počítačem tolik ostražití,“ konstatoval Kropáč.

Adware Pirrit je typickým zástupcem kódů, které zobrazují agresivní reklamu – projevuje se množstvím vyskakujících reklamních oken, která nejdou zavřít, zvýrazněním některých slov při surfování, vkládáním odkazů do webového obsahu a negativním dopadem na výkon zařízení

„I když adware není stejně závažným škodlivým kódem jako infostealery nebo ransomware, i tak představuje riziko, které by uživatelé neměli opomíjet. Tím, že často funguje jako prodloužená ruka útočníků ve vašem zařízení, může sám stahovat do zařízení aplikace, doplňky do prohlížeče nebo další malware, aniž byste nad tím měli kontrolu,“ zdůraznil Kropáč.