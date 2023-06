Viry si pomáhají, aby se snáz šířily. Uživatelům pak zbudou oči pro pláč

Na první pohled by se mohlo zdát, že nezvaného návštěvníka pustí do počítače vždy jen samotní uživatelé. A je jedno, zda otevřou přílohu nevyžádaného e-mailu nebo kliknou na podvodné stránce někam, kam nemají. Není to ale tak úplně pravda, viry si pomáhají i mezi sebou, aby se snáze do napadeného stroje dostaly.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky Ilustrační foto