Takhle důvěřivce oberou! Banky bijí na poplach před novými triky kyberšmejdů

„V posledních dnech jsme na sociálních sítích zachytili několik falešných reklam na vouchery zdarma od ČSOB. Pozor na to. Je to další pokus o krádež přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví,“ varovali pracovníci banky.

Uživatele varovali, že pokud na odkaz kliknou, nemají do něj rozhodně vyplňovat žádné údaje. A to ať už se jedná o citlivé informace z bankovní karty nebo přímo přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví George.

SMS by uživatelé měli na doporučení bezpečnostních expertů smazat. Pokud by jim v budoucnu přišla podobná zpráva, a to klidě i pod hlavičkou jiné banky, měli by postupovat stejně.