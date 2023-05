Špehování americké kritické infrastruktury? V tom prsty nemáme, dušuje se Čína

Čína odmítla obvinění, že státem podporovaní hackeři sledují americkou kritickou infrastrukturu. Peking to označil v oficiálním prohlášení za „dezinformační kampaň iniciovanou Spojenými státy“. Bezpečnostní experti Microsoftu nicméně upozorňují, že stopy skutečně vedou do Číny. Upozornila na to agentura Reuters.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Ilustrační foto