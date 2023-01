Britská pošta kvůli kybernetickému incidentu nemůže posílat zásilky do zahraničí

„Dočasně nejsme schopni odesílat zásilky do zahraničních destinací,“ uvedla pošta. Klientům doporučila, aby zatím neodevzdávali své dopisy či balíky určené do zahraničí. Na odstranění problému se pracuje, dodala pošta s tím, že mírné zpoždění nabírá také doručování zásilek ze zahraničí do Británie. Vnitrostátní pošta je naopak doručována normálně.