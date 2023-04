Přes 30 milionů zachycených hrozeb za jediný měsíc. Hackeři v Česku přitvrdili

V třetím měsíci letošního roku se podle dat operátora nejčastějším typem kybernetické hrozby stal opět malware. Útoky nejrůznějších škodlivých kódů jsou vysoce rozšířené v tuzemsku dlouhodobě. Není se čemu divit, nejrůznější viry jsou považovány za nejúčinnější způsob, jak se dostat do cizího zařízení prakticky po celém světě.

Během března bylo zaznamenáno více než 27,5 milionu bezpečnostních incidentů souvisejících s různými viry. To znamená nárůst o téměř 68 procent ve srovnání s únorovými statistikami. Útoky byly vykonány z více než 42 tisíc nebezpečných domén, což představuje více než trojnásobek v porovnání s únorovými statistikami.

Druhým nejčastějším typem kybernetického útoku byly v březnu tzv. útoky command & control domén. Tyto útoky, pokud jsou úspěšné, zneužijí uživatelská zařízení a zapojí je do botnetů – sítí zotročených počítačů a dalších přístrojů, prostřednictvím nichž se následně může šířit malware, spam nebo je kyberzločinci mohou zneužít k DDoS útokům (Distributed Denial of Service).

Coinminery jsou v podstatě těžařské skripty, které mohou mít podobu viru i falešné webové stránky. Snaží se na napadeném stroji zůstat co nejdéle v anonymitě a využívat jeho výkon k těžení kybernetických měn. Malware těžící kryptoměny umožňuje kyberzločincům zneužít CPU nebo GPU výkon zařízení oběti, a to až do 65 procent výkonu procesoru.