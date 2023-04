Evropská komise chce vytvořit síť center pro kybernetickou bezpečnost

Projekt, který by měl být spuštěn příští rok, je zamýšlen jako „evropský kybernetický štít“ a Brusel na něj plánuje vynaložit 1,1 miliardy eur (25,7 miliardy korun) z dotačního programu evropské digitalizace.

Podle návrhu by síť propojených středisek měla pomoci předcházet kybernetickým hrozbám a co nejrychleji reagovat na případné útoky. Experti v operačních centrech budou využívat nejmodernější technologie, jako je umělá inteligence a pokročilá analýza dat.

V rámci tohoto plánu chce Evropská komise také usnadnit přístup k potřebným znalostem o kybernetické bezpečnosti a vytvořit internetovou platformu, která by shromažďovala informace o vzdělávání a certifikaci expertů v celé EU. Tato platforma by se v budoucnu měla změnit v reálnou „akademii“, která by koordinovala vzdělávací programy, odbornou přípravu a sledovala vývoj trhu práce v oblasti kybernetické bezpečnosti.