Nebezpečné triky počítačových pirátů

„Již od samého začátku se drží tato agresivní škodlivá reklama stejné a pravděpodobně tedy stále fungující strategie – šíří se prostřednictvím různých verzí známých her a nejčastěji na ni narazíme v jednom obchodě třetí strany, tedy mimo oficiální obchod Google Play. Typicky se může jednat o situaci, kdy hru, kterou chceme stáhnout, vyhledáváme přes vyhledávač, a ne přímo na oficiálních distribučních místech,“ prohlásil Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce Esetu.

Doposud se adware Andreed, který je nejrozšířenější hrozbou současnosti pro platformu Android, šířil nejčastěji prostřednictvím hry Bridge Constructor, v lednu jej útočníci maskovali za titul Tower Conquest. Problémem je podle bezpečnostních expertů fakt, že útočníci prostřednictvím upravených her cílí i na všechny věkové kategorie uživatelů – například i na děti.

Bezpečnostní experti zaznamenali také zvýšenou aktivitu v případě dropperu Agent KMZ. I tento škodlivý kód cílí na hráče. „Dropper Agent KMZ má v současnosti podobu nahrávače modifikací, zkráceně modů do aplikací, nejčastěji jsme ho v lednu objevili jako modifikaci pro hru Zombie War Idle Defense nebo modifikaci pro známou hru Archero,“ konstatoval bezpečnostní expert.

Droppery jsou škodlivé kódy, které slouží k doručování jiných virů do napadeného zařízení. „Z podrobnější analýzy jsme zjistili, že tato aktuální kampaň opravdu v některých případech distribuovala škodlivý kód – s jistotou jsme odhalili, že se jejím prostřednictvím určitě šířil adware, a nemůžeme vyloučit ani jiný, závažnější malware,“ vysvětlil Jirkal.

Počítače s Windows nejčastěji terorizuje spyware. Takto se označuje škodlivý kód, jenž se dostal do počítače bez vědomí jeho majitele a dál o něm odesílá informace – v podstatě je krade. Tyto informace se mohou týkat používaných hesel, přístupů do bankovních účtů apod.

Přesně to je i úkol Agenta Tesly, kterému patří ve virových statistikách první místo. Platí to ale také o druhé nejčastěji detekované hrozbě – spywaru Formbook.

Viry se nejčastěji šíří přes nevyžádané e-maily a také prostřednictvím falešných webových stránek. „V Česku můžeme pozorovat střídající se kampaně, které jsou buď vedené globálně, v angličtině, nebo se snaží lokálně přizpůsobit zdejším uživatelům využitím českých překladů, které ale zpravidla nebývají správné a mohou uživatele upozornit na to, že něco není v pořádku,“ přiblížil aktuální bezpečnostní situaci v tuzemsku Jirkal.

„Malware se stále vyvíjí a stejně tak se vyvíjejí strategie útoků. Počítáme s tím, že útočníci mohou v budoucnu investovat také do věrohodnějších jazykových překladů. V posledních týdnech se také zvedla diskuze o generování spamu za pomoci algoritmů umělé inteligence, tam ale spíše můžeme počítat s tím, že v následujících letech převáží především angličtina a do češtiny zůstane text překládán spíše strojově,“ doplnil bezpečnostní expert.

Kyberbezpečnostní společnost Check Point navíc upozornila, že škodlivých kódů bude v letošním roce ještě daleko více. Počítačoví piráti si totiž přizvali na pomoc umělou inteligenci, například chatovací robot ChatGPT jim pomáhá vytvářet sofistikovanější šifrovací nástroje, prostřednictvím kterých zablokují počítač na dálku. A to i navzdory tomu, že se tvůrci ChatGPT snaží proti tomu bojovat.

Umělá inteligence se dostala do středu pozornosti s rozvojem ChatGPT. Tento chatovací systém dokáže generovat různé texty včetně článků, esejí, vtipů a poezie na základě jednoduchých dotazů. ChatGPT se učí odpovídat na podněty uživatelů a podobně jako lidé se učí na základě velkého množství dat.

„Podařilo se mu například vygenerovat základní nástroj pro krádeže, který v systému vyhledává 12 běžných typů souborů – například dokumenty MS Office, PDF a obrázky. Pokud jsou nalezeny zajímavé soubory, malware je zkopíruje do dočasného adresáře, zazipuje a odešle přes web. Soubory jsou ovšem odesílané v nezašifrované podobě, takže se mohou dostat do rukou i třetím stranám. Další skript by bylo možné snadno upravit tak, aby stáhl a spustil jakýkoli program včetně běžného malwaru,“ uvedl Kadrmas.