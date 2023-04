Podvodníci se nevzdávají. Důvěřivce se snaží oškubat přes falešné články

Aby důvěřivce kyberzločinci co nejvíce zmátli, nechtějí po něm v některých případech vyplňovat okamžitě čísla kreditních karet ani odesílat žádné peníze.

Uživatelé by neměli v žádném případě své osobní informace do registračního formuláře vyplňovat. Pokud tak učiní, měli by se vyvarovat následné komunikace se správcem platformy a odesílání jakýchkoli finančních prostředků.